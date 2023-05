Veröffentlicht am 20. Mai 2023 von wwa

DATTENBERG – Verkehrsunfall mit Flucht in Dattenberg

Dienstag, 16. Mai 2023, kam es in der Zeit zwischen 06:35 und 15 Uhr in Dattenberg, in der Straße „Auf der Hohl“ und Höhe der Hausnummer 9 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr auf ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug, das durch den Aufprall wiederum auf ein vorstehendes Fahrzeug geschoben wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seine Unfallbeteiligung anzuzeigen. Wer hat in dem Tatzeitraum den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallverursacher machen? Quelle: Polizei