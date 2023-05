Veröffentlicht am 20. Mai 2023 von wwa

WISSEN – Ausflugsboot dient als Vatertagsgefährt

Eine Gaststätte in Hahnhof am Nisterstrand bei Wissen war an Christi Himmelfahrt („Vatertag“) wieder ein beliebtes Ziel von zahlreichen Ausflüglern. Den ganzen Tag über stauten sich wahre Volksmassen im Biergarten unter den Bäumen. Einige Gruppen waren in originellen Transportmitteln angereist. So beispielsweise Kegler aus Breitscheidt.

Ihr Gefährt war ein Traktor mit einem Anhänger, der ein waschechtes Boot auf sich trug. Die knapp sechs Meter lange Jolle hat bis vor wenigen Jahren noch ihren Dienst auf dem Chiemsee, der auch Bayerisches Meer genannt wird, geleistet. Dann brachte man sie nordwärts nach Breitscheidt. Fachgerecht auf einem Anhänger montiert und mit Sitzbänken versehen, dient das hölzerne Boot inzwischen als eine Art „Ausflugsdampfer“. Auch der überdachte Wagen mit Einachserantrieb aus Etzbach hatte am Donnerstag den Weg nach Hahnhof gefunden. An Bord befand sich, wie zu lesen ist, ein Saunaclub. Die Herren waren bester Laune und traten am späten Nachmittag den Heimweg mit ihrem originellen Gefährt an. (bt) Fotos: Bernhard Theis