Veröffentlicht am 20. Mai 2023 von wwa

ALTENKIRCHEN-DÜSSELDORF – Cosplay und Mangas begeisterten beim Japantag

Düsseldorf war Ziel einer Tour der Kreisjugendpflege und Schulsozialarbeit des Kreises. Konkret ging es zum diesjährigen Japantag in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Gemeinsam mit den Schulsozialarbeiterinnen Jenny Weitershagen, Katja Gründler und Yuko Nishino besuchten Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule Hamm, der Hermann-Gmeiner-Schule Daaden sowie der Bertha-von-Suttner-Realschule plus Betzdorf das jährlich stattfindende Event. Am Rheinufer kamen Freunde japanischer Kultur voll auf ihre Kosten. Highlight für die Jugendlichen waren natürlich die zahlreichen aufwändig kostümierten Cosplayer. Aber auch Manga zeichnen und japanische Popkultur standen auf dem Programm. Die Fahrt wurde unterstützt durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“. Foto: Katja Gründler