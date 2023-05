Veröffentlicht am 20. Mai 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der B 42 in Linz am Rhein

In der Nacht zum Freitag, 19. Mai 2023, kontrollierten Beamte der Linzer Polizei eine 17-jährige Jugendliche aus Kasbach-Ohlenberg mit ihrem Zweirad auf der B 42. Wie die Überprüfung ergab, war das Fahrzeug als Mofa zugelassen, lief jedoch schneller als die erlaubten 25 km/h. Da die Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. Quelle: Polizei