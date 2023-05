Veröffentlicht am 20. Mai 2023 von wwa

RHEINBROHL – Handy-Diebstahl in Rheinbrohl

Während eines Beratungsgesprächs in einem Modegeschäft in der Hauptstraße entwendete eine Kundin das Smartphone der Verkäuferin. Nach Angaben der Verkäuferin kam eine Kundin in das Geschäft und ließ sich beraten. Hierzu legte die Verkäuferin ihr Smartphone auf die Theke, und kümmerte sich um die Frau. Nachdem die das Geschäft verlassen hatte, stellte die Verkäuferin den Verlust des Smartphones fest. Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Südländisches Aussehen, schwarze lange Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren, circa 165 Zentimeter groß, korpulent, verständigte sich in spanischer Sprache. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei