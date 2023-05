Veröffentlicht am 20. Mai 2023 von wwa

KASBACH – OHLENBERG – Verkehrsunfallflucht in Kasbach-Ohlenberg

In der Zeit zwischen Dienstag, 09. Mai 2023 und Mittwoch, 17. Mai 2023 wurde ein geparkter Seat in der Straße In der Stehle von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine polizeiliche Unfallaufnahme zu ermöglichen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei