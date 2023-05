Veröffentlicht am 19. Mai 2023 von wwa

HORHAUSEN – Vatertagsgeschehen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Straßenhaus

Im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus fanden anlässlich des Vatertags mehrere Veranstaltungen statt. Hervorzuheben war eine größere Veranstaltung an der Grenzbachmühle in Horhausen. Bis auf wenige Ausnahmen blickte die Polizei insgesamt gesehen auf friedliche Verläufe zurück.

Im Rahmen des Vatertagsgeschehens in Horhausen sind von der Polizei zwei Strafverfahren aufgrund von Körperverletzungsdelikten eingeleitet worden.

In Roßbach (Wied) kam es am Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Gruppe junger Männer, die in Sachen „Vatertag“ unterwegs waren. Hier sind ebenfalls zwei Strafverfahren wegen Bedrohung und einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet worden.

Die weiteren „Vatertagsveranstaltungen im Dienstgebiet der Polizei Straßenhaus verliefen friedlich. Bei der Überwachung kam es zu keinerlei polizeilich relevanten Vorkommnissen. Quelle: Polizei