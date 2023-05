Veröffentlicht am 19. Mai 2023 von wwa

ETZBACH – Gullydeckel in der Bahnhofstraße in Etzbach ausgehoben und entwendet

In der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag, 18. auf den 19. Mai 2023 entwendeten unbekannte Täter einen Gullydeckel in der Bahnhofstraße in Etzbach. Sachdienliche Hinweise werde unter der Rufnummer 02681 9460 erbeten. Quelle: Polizei