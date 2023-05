Veröffentlicht am 19. Mai 2023 von wwa

MONTABAUR – Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter in Montabaur

Mittwochnachmittag, 17. Mai 2305.2023, gegen 17:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion einen E-Scooter Fahrer in der Koblenzer Straße in Montabaur. Grund für die Kontrolle war, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war und der Fahrer unter deutlichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Den 35-jährigen Beschuldigten erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Quelle: Polizei