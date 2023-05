Veröffentlicht am 19. Mai 2023 von wwa

WINDHAGEN – Thomas Schneider Gesamtsieger über 10 Kilometer in Windhagen – Fünf Podestplätze für den VfL Waldbreitbach

Fünf Podestplätze waren der verdiente Lohn für die hervorragenden Leistungen der sechs Aktiven des VfL Waldbreitbach beim Windhagen-Marathon. Der Windhagen-Marathon ist ein Charity-Lauf. Unter dem Motto „Keep on Running, Running for Children“ kommt der Erlös dieser Laufveranstaltung der Aktionsgruppe Kinder in Not e.V. zugute.

Als Überraschungsgesamtsieger auf der 10 km-Strecke lief Thomas Schneider nach 35:56 Min ins Ziel. Den Vorjahressieger Thierry von Riesen (LG Rhein-Wied) konnte er um 4 Sekunden schlagen. Die Siegerzeit ist sehr beachtlich, sind doch 175 Höhenmeter zu bewältigen. „Hat echt Spaß gemacht, zumal wenn man ganz oben auf dem Siegerpodest steht. Freue mich auf weitere, hoffentlich erfolgreiche, Läufe dieses Jahr“ so Thomas Schneider nach der Siegerehrung

Auf der Halbmarathonstrecke musste sich Marcel Engels lediglich dem „Dauersieger“ Joe Körbs (LT Ennert) geschlagen geben. Nach 21,1 Kilometer mit 310 Höhenmetern kam er nach 1:35:35 Std ins Ziel, was zum Klassensieg in seiner Altersklasse M30 bedeutete.

Hanne Walkenbach benötigte für die anspruchsvolle Halbmarathonstrecke nur 2:22:26 Std. Damit war sie zweitschnellste Frau über die Distanz und Siegerin ihrer Altersklasse W65. Schneller war nur Carina Jochum (Selbstläufer Altenahr).

Ulrich Schneider, Vater des 10 Kilometer-Siegers Thomas, konnte beim Halbmarathon als 1. seiner Altersklasse M60 mit 1:59:19 Min noch unter der begehrten Zweistundenmarke bleiben.

Auf der 10 Kilometer-Strecke kam Monika Engler mit 55:16 Min als 7. Frau und 2. in ihrer Altersklasse W55 ins Ziel.

Fred Höhns wurde mit 66:30 Min 5. in der Altersklasse M65. (Vereinsbericht)