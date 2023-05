Veröffentlicht am 19. Mai 2023 von wwa

MUDERSBACH-NIEDERSCHELDERHÜTTE – Vier Wochen lang Baustelle entlang der B 62 in Niederschelderhütte

In der Zeit von Montag, 22. Mai bis Freitag, 16. Juni finden im Verlauf der Kölner Straße (B 62) von der Erzquell Brauerei bis zum Kreisverkehr Arbeiten am Abwasserkanal statt. Dazu wird im Bereich der Brauerei sowie der Einmündung Heinrichstraße bis Zufahrt Lidl der Verkehr mit einer Lichtzeichenanlage geregelt. In den Bereichen dazwischen wird eine Wanderbaustelle eingerichtet. Die örtliche Ordnungsbehörde bittet um Beachtung.