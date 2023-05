Veröffentlicht am 19. Mai 2023 von wwa

STADT NEUWIED – Geld sparen und Schulbücher einfach ausleihen – Vom 26. Mai bis 26. Juni zur Schulbuchausleihe anmelden

Schulbücher kosten mitunter einiges. Doch statt diese zu kaufen, können Eltern die Bücher für ihre Kinder auch gegen eine geringe Gebühr beim Land Rheinland-Pfalz ausleihen. Sofern nicht bereits die Lernmittelfreiheit bewilligt wurde. Die Anmeldung dafür ist vom 26. Mai bis zum 26. Juni online unter www.lmf-online.rlp.de möglich. Dazu wird ein Freischaltcode benötigt, den Eltern neben weiteren Informationen direkt von der Schule ihrer Kinder erhalten.

Für Mütter und Väter, deren Kinder eine Neuwieder Grundschule besuchen, bietet die Stadtverwaltung Neuwied auch Unterstützung an. Wer keinen Zugriff zum Internetportal hat oder Hilfe bei der Anmeldung benötigt, kann sich dazu einfach an das Amt für Schule und Sport wenden. Die Mitarbeiterinnen Agnes Krautkrämer und Judith Schnack helfen im Verwaltungsgebäude in der Heddesdorfer Str. 33-35 (1. Obergeschoss, Zimmer 144) zu folgenden Zeiten weiter: montags, dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8.30 bis 12 Uhr.

Die beiden geben auch telefonisch nähere Auskünfte zur entgeltlichen Schulbuchausleihe unter 02631 802 240 (Agnes Krautkrämer) oder 02631 802 631 (Judith Schnack). Für die Anmeldung müssen Eltern das Anschreiben der Schule mit der benötigten Schülerkennung, also den Freischaltcode, und ihre Bankverbindung (IBAN und BIC) mitbringen.