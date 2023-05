Veröffentlicht am 19. Mai 2023 von wwa

ORFGEN – Vier Königsanwärter beim KKSV Orfgen – Jason Kohlenbeck ist neuer Orcher Schützenkönig

Auch bei den Schützen des Kleinkaliber Schützen Verein Orfgen ermittelt man am Himmelfahrtstag, dem Vatertag, die neuen Majestäten. Vier Anwärter gab es in diesem Jahr und alles junge Leute. eine Frau und drei Männer. Julia Hassel, Steffen Schnabel, Jason Kohlenbeck und Michael Eric Endres. Nachdem das Schießen auf die Ehrenpreise des Vogels mit dem 783. Schuß sein Ende fand, legten die vier jungen Leute auf den Rumpf an. Die Preise holten sich: die Krone Karsten Schmautz, Reichsapfel und linke Schwinge Wolfgang Hähn, Zepter Werner Berger, rechte Schwinge Manfred Berger, Stoß Michael Schmuck und Kopf Jenny Ackermann. Am Frühen Donnerstagabend stand mit Jason Kohlenbeck die neue Orcher Majestät fest. Fotos: Renate Wachow