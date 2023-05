Veröffentlicht am 18. Mai 2023 von wwa

ORFGEN – Mathea Deisting ist beim KKSV Orfgen die neue Kronprinzessin

Vier junge Frauen traten am Donnerstag beim KKSV Orfgen zum „Prinzessinenschießen“ an. Beatrice Hüggelmeyer, Jasmin Müller, Fabienne Renée Endres und Mathea Deisting. Beim Ehrenpreisschießen sicherte sich die Krone und die rechte Schwinge Beatrice Hüggelmeyer, die linke Schwinge Jasmin Müller, den Kopf Fabienne Renée Endres. Der Rumpf fiel an Mathea Deisting, die damit auf dem Schützenfest zur neuen Kronprinzessin gekrönt wird. Fotos: Renate Wachow