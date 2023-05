Veröffentlicht am 18. Mai 2023 von wwa

MICHELBACH – Das große Warten bei den Michelbacher Schützen hat ein Ende – Eberhard Schreiner ist der neue Michelbacher Schützenkönig 2023-24

Die Jungschützen hatten am Donnerstag, Himmelfahrtstag, Vatertag, das Schießen um die Majestätensuche eröffnet und mit Pascal Eitze als Kronprinz beendet. Danach begann das Schießen auf die Preise des Königsvogels. Fünf Ex-Königinnen harrten der Dinge, die da kommen sollten und ließen sich von einer Ex-Königin ablichten. Am Königsehrenpreisschießen nahmen 31 Schützen teil. Die Preise holten sich: Krone: Klaus Krämer, mit dem 72. Schuß; Zepter: Patrick Krug (82.); Reichsapfel: Elmar Schleiden (137.); rechte Schwinge: Dirk Salterberg (184.); linke Schwinge: Birgit Schreiner (208.); Stoß: Inge Behr (235.) und den Rumpf erledigte Eberhard Schreiner mit dem 236 Schuß und ist damit Schützenkönig der Michelbacher „Adler“ Schützen. Schreiner wird am Samstag, 20. Mai 2023, im Rahmen des Schützenfestes im Schützenhaus gekrönt. An seiner Seite steht seine Frau Birgit als Schützenkönigin. Eberhard löst Sabine Knak ab, die Königin 2016, 2017 und 2022 war. Fotos: Renate Wachow