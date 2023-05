Veröffentlicht am 18. Mai 2023 von wwa

MICHELBACH – Pascal Eitze ist wieder Kronprinz beim Schützenverein „Adler“ Michelbach 1958

Traditionell treffen sich die Michelbacher Adler-Schützen am Himmelfahrtstag, Vatertag, zum großen Vogelschießen. Gesucht werden die Majestäten für die Saison 2023-24. Den Auftakt gestalten die Jungschützen und Schüler bevor die Senioren zur Waffe greifen. Bei den Jugendlichen hielt sich die Teilnahme stark in Grenzen. Lediglich die beiden letztjährigen Kronprinzen beteiligten sich am Ehrenpreisschießen. Kronprinz 2022-23 Tobias Holzapfel und Pascal Eitze feuerten auf die Preise des Kronprinzenvogels 193 Schuß ab. Die Preise fielen in schöner Regelmäßigkeit, doch alle nur bei Pascal. Tobias ging leer aus, obwohl er so manches Mal die Preise bedenklich schaukeln ließ, doch fallen wollte keiner. So holte sich Pascal die Krone mit dem 48. Schuß, das Zepter (67), den Reichsapfel (87), die rechte Schwinge (132), die linke Schwinge (152) und den Stoß (193). Wie sollte es auch anders sein, auch beim Schießen auf den Rumpf behielt er das Glück auf seiner Seite. Mit dem 522. Schuß fiel bei Pascal das Restholz zu Boden. Das war der Tag des Pascal Eitze. Die Schützen gratulierten ihm und die Krönung folgte auf dem Fuße. Der Stellvertretende Vorsitzende Chris Kraemer und Florian Durkowitzer nahmen die Krönung vor. Bedankten sich bei Tobias für sein Regentschaftsjahr und überreichten ihm den Erinnerungsorden. Pascal erhielt die Ehrennadel der Trophäen und die Kronprinzenkette überreicht. Fotos: Renate Wachow