Veröffentlicht am 19. Mai 2023

DAADEN – Fahren ohne Fahrerlaubnis in 57567 Daaden, in der Hachenburger Straße

Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte am Mittwochmittag, 17. Mai 2023, gegen 13:15 Uhr in 57567 Daaden, in der Hachenburger Straße ein Motorroller feststellen, der eine Geschwindigkeit von 50 Km/h erreichte. Der jugendliche Fahrer hatte aber lediglich eine Mofaprüfbescheinigung. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu. Quelle: Polizei