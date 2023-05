Veröffentlicht am 18. Mai 2023 von wwa

BENDORF – VALLENDAR – Betrügerische Schockanrufe in Bendorf und Vallendar

Ab Mittwochmittag, 17. Mai 2023, kam es in Bendorf und Vallendar zu einer Vielzahl von betrügerischen Schock-Anrufen. Den Geschädigten wurde erzählt, dass deren Sohn bzw. Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und daher eine Kaution zu zahlen wäre. Die Täter gaben sich dabei teilweise als Kinder der Geschädigten aus und begannen die Gespräche extrem weinerlich. In einigen Fällen kannten die Täter sogar die korrekten Vornamen der Kinder und konnten so zunächst einen sehr glaubwürdigen Eindruck vermitteln. Bei allen der Polizei in Bendorf bekannt gewordenen Fällen konnte zum Glück ein Vermögensschaden rechtzeitig verhindert werden.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich bei derartigen Anrufen um wahre Sachverhalte handelt:

– Drücken Sie keine Tasten an ihrem Telefon, um eine Gesprächsumleitung auf eine kostenintensive Rufnummer zu verhindern

– Beenden Sie das Gespräch

– Rufen Sie bei Ihrer zuständigen Polizeidienststelle an und schildern Sie den Sachverhalt

Sollte es sich um einen echten Sachverhalt handeln, dann wird die Polizei Ihnen

weitere Auskünfte geben können. Quelle: Polizei