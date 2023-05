Veröffentlicht am 21. Mai 2023 von wwa

WIEHL – Musikschule der Homburgischen Gemeinden

Am Dienstag, 13. Juni findet um 17 Uhr in der Bielsteiner Aula (Dr. Hoffmann Platz 1, 51674 Wiehl) das Abschlusskonzert des Projektes „Musik mit der Stimme entdecken“ statt. In diesem Projekt, das seit 12 Jahren läuft und von der Bürgerstiftung Wiehler Kulturgüter in Gänze finanziert wird, erhalten alle Wiehler Erstklässler eine zusätzliche Stunde praktischen Musikunterricht pro Woche kostenfrei und im Klassenverband, durchgeführt von Dozentinnen der Musikschule der Homburgischen Gemeinden. Am Ende dieses Schuljahres präsentieren alle Klassen die Ergebnisse in einem öffentlichen Konzert. Musikschulleiter Dr. Dirk van Betteray kann die Nachhaltigkeit dieses Projektes nach dieser langen Laufzeit belegen, bei dem Kinder jeder Herkunft gemeinsam an Musik herangeführt werden. Da die dafür reservierten Geldmittel langsam zu Ende gehen, kann das Projekt im kommenden Schuljahr für die neuen Erstklässler nur noch im zweiten Halbjahr durchgeführt werden. Dirk van Betteray und Angelika Stückemann laden deshalb herzlich dazu ein, für dieses wichtige Projekt an die Bürgerstiftung oder direkt an die Musikschule zweckgebunden zu spenden.