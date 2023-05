Veröffentlicht am 20. Mai 2023 von wwa

MORSBACH – „Musikalische Früherziehung für alle“

Am Mittwoch, 14. Juni findet um 16 Uhr in der Morsbacher Kulturstätte (Hahner Straße 31, 51597 Morsbach) der diesjährige Abschluss des Projektes „Musikalische Früherziehung für alle“ statt. In diesem spendenfinanzierten Projekt erhalten alle Vorschulkinder aus den Gemeinden Morsbach und Friesenhagen kostenfrei Unterricht in „Musikalischer Früherziehung“, durchgeführt von Dozentinnen der Musikschule Morsbach. Außerdem treten bei dieser Veranstaltung Blockflötengruppen und junge Klavierschülerinnen und -schüler der Musikschule Morsbach auf. Zur Weiterführung dieses nachhaltigen Projektes zur barrierefreien Heranführung ALLER Kita-Kinder an Musik bitten Uwe Klein, der Vorsitzende der Musikschule Morsbach, und Musikschulleiter Dr. Dirk van Betteray dringend um Spenden.