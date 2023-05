Veröffentlicht am 17. Mai 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Auffahrunfall in Linz am Rhein

Dienstagnachmittag, 16. Mai 2023, befuhren zwei Pkw die B 42 aus Richtung Kasbach kommend in Richtung Bad Hönningen. Ortseingang Linz musste ein Pkw verkehrsbedingt abbremsen, der nachfolgende 43-jährige Pkw-Fahrer aus Ockenfels erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den vorderen Pkw auf. Es entstand Sachschaden. Quelle: Polizei