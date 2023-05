Veröffentlicht am 17. Mai 2023 von wwa

BETZDORF – Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Betzdorf aus.

Wegen ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Betzdorfer Burgstraße wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert. Die nur wenige Minuten nach der Alarmierung eintreffenden Einsatzkräfte fanden jedoch kein Feuer vor, sondern lediglich angebranntes Essen. Wegen der Rauchentwicklung hatten die Rauchmelder in der Wohnung angeschlagen und aufmerksame Hausmitbewohner die Feuerwehr informiert. Die 79-jährige Wohnungsbewohnerin hatte sich kurzzeitig aus der Wohnung entfernt und das Essen auf dem angeschalteten Herd stehen lassen. Der Rauch löste die Rauchmelder aus, was letztlich Schlimmeres verhindert hat. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden. Die Einsatzkräfte konnten nach Durchlüftung der Wohnung wieder abrücken. Was es hätte zu Essen geben sollen ist nicht bekannt. Quelle: Polizei