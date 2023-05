Veröffentlicht am 17. Mai 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Hamm (Sieg)

Mittwochnachmittag, 17. Mai 2023, kam es in Hamm (Sieg) im Ringelsmorgen zu einem Verkehrsunfall. Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen PKW in einer Parklücke in Queraufstellung. Als er wieder an seinen PKW zurück kam, stellte er die Beschädigung an seinem PKW fest. Zuvor hatte dort ein roter PKW gestanden, der wahrscheinlich ursächlich für den Verkehrsunfall ist. Der Verursacher entfernte sich danach von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die einen Unfall zwischen 15 und 15.30 Uhr dort bemerkt haben und Hinweise zum beschriebenen Fahrzeug und Fahrzeugführer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden. Quelle: Polizei