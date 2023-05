Veröffentlicht am 17. Mai 2023 von wwa

VG KIRCHEN – Neues Hybridauto an Bürgerfahrdienst der VG-Kirchen übergeben

Bürgermeister Andreas Hundhausen hat jetzt in Begleitung von Renate Otto und Christoph Schneider vom Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Kirchen sowie Hans Imhäuser und Paul Eisel vom Bürgerfahrdienst ein nagelneues Auto mit Hybrid-Antrieb übergeben. Damit können weiterhin zuverlässig Menschen aus der Verbandsgemeinde Kirchen beispielsweise zu Ärzten, Geschäften oder Apotheken gefahren werden, die das selbst nicht leisten können.

Rund 17 Fahrerinnen und Fahrer sowie zwei Telefonistinnen sorgen derzeit ehrenamtlich dafür, dass vorwiegend älteren Personen Mobilität und ein wenig Lebensfreude geschenkt werden. Der Fahrdienst wurde auf Initiative des ehemaligen Vorsitzenden des Seniorenbeirats und inzwischen verstorbenen Helmut Ermert aus Kirchen im Februar 2015 gestartet. Jährlich werden etwa 20.000 Kilometer zurückgelegt. Im Jahr 2022 wurden 1.760 Fahrten durchgeführt, durchschnittlich also monatlich 147.

Das gesamte ehrenamtlich tätige Personal arbeitet unentgeltlich. Dankbare Fahrgäste honorieren die Arbeit mit Trinkgeldern, die wiederum überwiegend gemeinnützig verwendet werden. So ist das Team in der Lage, in den nächsten Tagen einen Scheck in Höhe von 2.000 Euro dem DRK-Kinderklinikum in Siegen zu überreichen.

Die Ehrenamtler in der Verbandsgemeinde Kirchen waren beim Start für lange Zeit die ersten im nördlichen Rheinland-Pfalz, die diesen Service bereitstellten. Paul Eisel, Administrator des Bürgerfahrdienstes, betonte im Pressegespräch, dass alle Fahrten individuell nach den Wünschen der Fahrgäste durchgeführt würden. Es gebe keinen Regelbetrieb. Über 90 Prozent der Fahrgäste seien mittlerweile Stammgäste. Dies lasse auf eine hohe Zufriedenheit und Dankbarkeit schließen.

Der Bürgerfahrdienst fährt ausschließlich im Gebiet der Verbandsgemeinde Kirchen. Einzige Ausnahme sind Fahrten zum Betzdorfer Wochenmarkt. Fahrtwünsche können montags und mittwochs von 13:00 bis 16:00 Uhr unter 02741/688-860 angemeldet werden. Die Telefonistinnen arbeiten im Homeoffice mit moderner Software, die auf einer Internetplattform agiert und zu den genannten Zeiten die Anrufe entgegennehmen.

Renate Otto, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats, dankte Bürgermeister Hundhausen für die Unterstützung bei der Beschaffung des neuen Autos. Ferner dankte sie dem gesamten Fahrerteam für ihren unermüdlichen Einsatz im Dienst der Menschen.

Paul Eisel würde sich freuen, wenn sich weitere Fahrerinnen und Fahrer sowie auch eine Telefonistin oder ein Telefonist in die Gruppe einreihen könnten. Wegen Krankheit sind einige Fahrer leider ausgeschieden. Bei Interesse genügt ein Anruf unter 02741/930193 oder eine E-Mail an paul.eisel@gmx.de.

Foto: (v.l.): Christoph Schneider (Seniorenbeirat), Andreas Hundhausen (Bürgermeister), Renate Otto (Seniorenbeirat), Hans Imhäuser, Paul Eisel (beide Steuerungskreis Bürgerfahrdienst) und Florian Fuchs (Geschäftsstelle Seniorenbeirat) freuen sich über das neue Hybrid-Auto für den Bürgerfahrdienst.