Veröffentlicht am 17. Mai 2023 von wwa

PRACHT – Kindertagesstätte „Zur Wundertüte“, Pracht – Spannendes Bastelprojekt der Kita “zur Wundertüte“ in Pracht

Was war los? Durch die Organisation des Elternbeirates fand am Mittwoch, 10. Mai 2023 der Bastelnachmittag für Eltern und Kindern in der Kita „Zur Wundertüte“ in Pracht statt. Der Bastelnachmittag war ein tolles Projekt für Groß und Klein, bei dem die Kreativität keine Grenzen kannte. Eltern und Kinder trafen sich an diesem Nachmittag in der Kita, um gemeinsam Stofftaschen zu bemalen. Bunte Farben, Pinsel, und gute Laune – das alles kam zum Einsatz. Der Elternbeirat hat sich zwecks Nachhaltigkeit für Stofftaschen entschieden. Diese sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch praktisch im alltäglichen Gebrauch, ob als Turnbeutel oder als Einkaufstasche. Während die Taschen trocknen mussten, nutzten alle die Zeit für einen Austausch und ein gemütliches Beisammensein, bei dem auch mit Kaffee und Saft für das leibliche Wohl gesorgt wurde. Diesen mehr als gelungenen Bastelnachmittag verdanken wir, so Lilli Ermantraut, dem Engagement des Elternbeirates und sagen auch Danke für die zahlreiche Teilnahme seitens der Familien. Weitere Projekte sind bereits in Planung, und wir hoffen, dass die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita, durch unsere Netzwerkerin weiterhin so viel Engagement und Begeisterung weckt, so Lilli Ermantraut abschließend.