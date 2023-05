Veröffentlicht am 16. Mai 2023 von wwa

WALDBREITBACH – Acht Rheinlandmeister-Titel für VfL-Athleten bei den Blockwettkämpfen in Hachenburg

Mit 16 Athletinnen und Athleten war der VfL Waldbreitbach (in der LG Rhein-Wied) bei den Rheinland-Meisterschaften der Blockwettkämpfe der Altersklassen U 16 / U14 in Hachenburg vertreten. Acht Rheinlandmeister-, drei Vize-Titel und ein sehr guter 3. Platz wurden erzielt.

Amelie Schmitt konnte in ihrer Altersklasse W 15 den Block Wurf für sich entscheiden. Sie erreichte 2510 Punkte, positionierte sich damit deutlich vor der Zweitplatzierten und stellte einen neuen Vereinsrekord auf. Sie lief die 100 m in 14,13 s, die 80 m Hürden in 13,05 s und sprang 4,66 m weit. Im Diskuswurf und Kugelstoßen schaffte sie Weiten von 28,69 m und 11,19 m. Leonie Böckmann gelang in der gleichen Altersklasse mit 2491 Punkten ein sehr guter 3. Platz im Block Sprint / Sprung. Sie reihte sich damit nur ganz knapp hinter der Erst- und Zweitplatzierten ein. Manal El Barkourki erreichte hier Platz 18. Zusammen mit Eva-Fabienne Stein und ihren Vereinskolleginnen der LG Rhein- Wied sicherten sich Amelie und Leonie zudem den Rheinlandmeister-Titel in der Block-Mannschaftswertung der WJ U16.

In der Altersklasse W 14 gewann Eva-Fabienne Stein den Block Sprint / Sprung mit einem Gesamtergebnis von 2478 Punkten. Auffallend gut war ihre Leistung von 30,07 m im Speerwurf (13,95 s über 100 m, 13,41 s über 80 m Hürden, 1,48 m im Hochsprung, 4,52 m im Weitsprung).

Michelle Kopietz hatte in 4 von 5 Disziplinen die Nase vorn und wurde damit ebenfalls Rheinland-Meisterin in ihrer Altersklasse W 13 mit 2394 Punkten im Block Sprint / Sprung (10,89 s über 75 m, 10,0 s über 60 m Hürden, 1,36 m im Hochsprung, 4,66 m im Weitsprung und 27,64 im Speerwurf).

Sie holte zudem zusammen mit Clara Sophie Keller und ihren Kolleginnen der LG Rhein-Wied den Vize-Titel in der Block-Mannschaftswertung der WJ U14.

Im Block Sprint / Sprung der Altersklasse W 12 erreichte Clara Sophie Keller Platz 6, Ida-M. Stein Platz 8 und Alina Kikina Platz 9.

Bei den Jungs gewann Samuel Plenert Fabing in seiner Altersklasse W 14 den Block Sprint / Sprung mit 2501 Punkten deutlich. Er lief 12,87 s über 100 m und 13,24 s über 80 m Hürden, sprang 1,52 m hoch und 5,05 m weit. Im Speerwurf gelangen ihm 33,22 m. Auch in der Mannschaftswertung wurde Samuel zusammen mit seinen Kollegen der LG Rhein-Wied Rheinlandmeister.

Platz 6 im Block Sprint / Sprung ging mit 1940 Punkten an Len Emilian Stiehler.

In der Altersklasse M 13 wurde Lukas Lenz Vize-Rheinlandmeister im Block Wurf mit 1238 Punkten. Romeo Roth erreichte Rang 7 im Block Sprint / Sprung.

Bei den M12ern platzierten sich Justus Weiler und Ben Siedlaczek im Block Wurf auf Platz 4 und 5. Im Block Lauf erreichten Ben Hartmann und Timo Kollig Platz 8 und 9.

Foto: Anke Jüssen (LG Rhein-Wied), Eva-Fabienne Stein (271, LG Rhein-Wied) — Foto: Wolfgang Birkenstock