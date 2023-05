Veröffentlicht am 16. Mai 2023 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Diebstahl von Regenfallrohren in Neustadt (Wied)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 25. April 2023 und Samstag, 06. Mai 2023, sind in Neustadt (Wied), In der Au, drei Regenfallrohre (Edelstahl- und Zinkrohre) von einem Anwesen entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei