Veröffentlicht am 16. Mai 2023 von wwa

PUDERBACH – Kindergarten- und Schulwegkontrollen in Puderbach

Montagmorgen, 15. Mai 2023, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus im Zeitraum von 08:00 bis 08:40 Uhr in der Wiesenstraße in Puderbach Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder in den Fahrzeugen durch. Bei den Kontrollen sind ein Kind und eine Fahrzeugführerin nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen. Zudem fiel bei einem anderen Fahrzeug auf, dass die Frist zur Hauptuntersuchung des PKW um mehr als acht Monate überschritten war. Der Bußgeldkatalog sieht hierfür ein Bußgeld von 60 Euro sowie einen Punkt vor. Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang für die Verkehrssicherheit der beförderten Kinder weitere Kontrollen an Kindertagesstätten und an Schulwegen an. Quelle: Polizei