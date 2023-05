Veröffentlicht am 16. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – Widerstand nach Kokain-Konsum in Koblenz

Sonntagmorgen, 14. Mai 2023, gegen 9:15 Uhr wollten Polizeibeamte drei verdächtige Personen in einer Unterführung in der Burgstraße in Koblenz kontrollieren. Als sich die Beamten aus zwei Richtungen der Personengruppe näherten, konnten sie sehen, dass einer von ihnen gerade ein weißes Pulver von einem Handydisplay in die Nase zog. Als der Mann die Polizisten erblickte, begann er das Pulver von seinem Mobiltelefon wegzublasen und versuchte sich zu Fuß zu entfernen.

Einer der Beamte packte ihn daraufhin am Arm und hinderte ihn trotz massiver Gegenwehr an der Flucht. Während die Einsatzkräfte ihn fixierten, konnten sich die beiden anderen männlichen Personen unerkannt der Kontrolle entziehen.

Im näheren Umkreis konnten sodann zwei Tüten mit geringen Mengen Kokain sowie ein Beutel mit Restanhaftungen von Kokain, eine Tüte mit Cannabis und zwei Kapseln Tilidin gefunden und sichergestellt werden. Gegen den 19-jährigen Mann wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das BtmG und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erfasst.

Im Anschluss wurden die Beamten von Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass eine weitere männliche Person ein Tütchen mit weißer Substanz in ein Pflanzenbeet gelegt hatte, als sich die Polizei näherte. Ein Vortest reagierte auch hier positiv auf Kokain.

Der 28-Jährige konnte An der Moselbrücke einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten Rückstände eines weißen Pulvers in seinem Portemonnaie. Auch gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das BtmG eingeleitet. Quelle: Polizei