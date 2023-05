Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

DIERDORF – „Virtuelle Mittagspause“ mit Bätzing-Lichtenthäler und der MS-Selbsthilfegruppe Dierdorf

In ihrer „Virtuellen Mittagspause“ freut sich die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit Lothar Jungbluth, von der MS-Selbsthilfegruppe Dierdorf, darüber ins Gespräch zu kommen, wie sich der Alltag für Menschen mit einer MS Diagnose gestalten lässt. „Bei der Krankheit mit 1.000 Gesichtern, wie die Multiple Sklerose auch häufig genannt wird, ist es wichtig, dass Menschen, die an MS leiden, trotzdem ihre Lebensfreude nicht verlieren und lernen mit der Krankheit zu leben“, so Bätzing-Lichtenthäler, die eine große Unterstützerin der Selbsthilfearbeit ist.

Der Live-Chat findet am Montag, den 22. Mai von 12 bis 12:30 Uhr auf Instagram, unter @sabine_baetzing statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Das Format der virtuellen Mittagspause bietet die Möglichkeit, sich in der Mittagspause, sozusagen nebenbei, zu gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch relevanten Themen zu informieren und auszutauschen.

„Mit diesem Angebot möchte ich Anreize schaffen, Interesse wecken, sowie Informationen liefern für Themen, die gesellschaftlich relevant sind“, erläutert die Abgeordnete ihr Angebot.