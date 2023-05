Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

KOBLENZ – RheinAhrCampus Remagen der Hochschule Koblenz feierte sein 25-jähriges Bestehen

Voller Hörsaal zum 25. Geburtstag des RheinAhrCampus Remagen: Der Remagener Campus der Hochschule Koblenz hat sein 25-jähriges Bestehen mit einem Studieninfotag und dem prominenten Gastredner „MrWissen2go“ Mirko Drotschmann gefeiert. Zum ersten Mal fand am Campus auch der Empfang der Wirtschaft des Kreises Ahrweiler und der Hochschulsporttag statt. Rund 1000 Gäste waren an beiden Tagen vor Ort, um den innovativen Standort der Hochschule Koblenz zu besuchen.

Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz, eröffnete die Jubiläumsveranstaltung am Freitag und warf vor Studierenden, Schülerinnen und Schülern, Ehemaligen und Lehrenden und weiteren Gästen noch einmal einen Blick zurück auf die Anfänge des Campus. Grundlage für die Gründung des RheinAhrCampus war die äußerst knappe Entscheidung des Deutschen Bundestags am 20. Juni 1991, den Regierungssitz von Bonn nach Berlin zu verlegen. Der neue Remagener Campus als dritter Standort der Hochschule Koblenz war als größtes Ausgleichs-Förderprojekt das Herzstück für den Strukturwandel im Ahrkreis.

Anlässlich des Jubiläums war auch der rheinland-pfälzische Wissenschafts- und Gesundheitsminister, Clemens Hoch, nach Remagen gereist, der ebenfalls Glückwünsche von Ministerpräsidentin Malu Dreyer im Gepäck hatte. „Die hochschulpolitische Entscheidung vor 25 Jahren im Rahmen des Bonn-Berlin-Ausgleichs in Remagen einen neuen Hochschulstandort zu gründen, wurde zum Erfolgsmodell. Ein Glücksfall für das nördliche Rheinland-Pfalz und darüber hinaus. So genießt der RheinAhrCampus Remagen heute bundesweit ein hohes Ansehen. Ich danke allen, die zu diesem Erfolg in den vergangenen Jahren beigetragen haben“, sagt Wissenschaftsminister Clemens Hoch, „durch den stetigen Ausbau des Hochschulstandortes wurden Arbeitsplätze für die Region gesichert und gleichzeitig bietet der Campus in Remagen mittlerweile ca. 2800 Studierenden ein attraktives Studienangebot. Damit wurden alle ursprünglichen Planungen und Erwartungen weit übertroffen. Sehr gerne unterstützen wir als Land auch weiterhin die Hochschule Koblenz und damit den RheinAhrCampus Remagen dabei, eine attraktive, kreative und innovative Lehre und Forschung zu garantieren.“

Von vielen Fans erwartet wurde im Anschluss der bekannte Journalist und Vlogger „MrWissen2go“ Mirko Drotschmann, der zum Thema „Gezielte Falschmeldungen – woher sie kommen und wie man sie entschlüsselt“ sprach. Unter dem Namen MrWissen2go betreibt Mirko Drotschmann unter anderem einen YouTube-Kanal mit rund zwei Millionen Followern und klärt zu gesellschaftlichen und politischen Fragen auf. Zahlreiche junge Menschen waren wegen seines Liveauftritts an den Campus nach Remagen gekommen und stellten ihm im Anschluss an seinen Vortrag viele Fragen. So stand er am Ende auch für zahlreiche Autogramme und Selfies bereit und gab in seinem Vortrag spannende Einblicke hinter die Kulissen seines eigenen YouTube-Kanals. Ebenfalls gab er Tipps, wie man im Internet gefälschte Videos erkennen kann und erklärte, welche Interessen hinter der Verbreitung von Falschnachrichten stehen können.

Anschließend konnten sich die Besucherinnen und Besucher beim Studieninfotag über das Studienangebot am RheinAhrCampus informieren und sich bei Campus- und Laborführungen einen ersten Eindruck von der Remagener Hochschule verschaffen. Die Labore brachten dabei einige Besucherinnen und Besucher ins Staunen – so können etwa mit dem Rasterelektronenmikroskop kleinste Teilchen von Insekten im Nanobereich sichtbar gemacht werden. Im Gespräch mit Studierenden und Mitarbeitenden der beiden Fachbereiche Mathematik und Technik sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften oder in Informationsveranstaltungen zu den möglichen Studienfächern konnten die Studieninteressierten herausfinden, welches Studium für sie geeignet ist. Außerdem berieten Mitarbeitende der Hochschule zu Themen wie Studienwahl und -organisation, Bewerbung und Zulassungsvoraussetzungen. „Zu sehen, was man hier alles studieren kann, motiviert mich für mein Abi. Die Labore waren echt spannend“, sagte ein Schüler, der jetzt in der 11. Klasse ist.

Ergänzt wurde das Informationsangebot von Vertreterinnen und Vertretern des Bereichs „Sprachen/Internationales“ zu möglichen Auslandsaufenthalten während des Studiums, der Agentur für Arbeit, des Studierendenservice am RheinAhrCampus zu konkreten Bewerbungs- und Zulassungsfragen sowie des Studierendenwerkes Koblenz zu Wohnangeboten direkt am Campus.

Unter dem Motto „Mathematik zum Mitmachen“ boten die Mentorinnen des Ada-Lovelace-Projekts verschiedene Spiele und Aufgaben zum Knobeln und Ausprobieren an. Das Ada-Lovelace-Projekt begeistert Mädchen und junge Frauen für eine Karriere rund um die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Regen Andrang gab es immer wieder beim Tragschrauber der Hochschule. Im Foyer des Remagener Campus konnten alle Interessierten einen mit der VR-Brille simulierten Flug erleben. Wer die Bibliothek der Hochschule besuchte, konnte das ein oder andere Schnäppchen beim Bücherflohmarkt ergattern, bei dem alle Erlöse zugunsten der an den Campus angeschlossenen Kindertagesstätte gingen. Am Abend strömten über 100 ehemaligen Studierenden zum Ehemaligentreffen an den Campus. Nach einem kurzen Impulsvortrag von Friedhelm Lange, Student der ersten Stunde (1998) und heutiger Geschäftsführer bei Marketing Gesellschaft Mönchengladbach, lebten alte Zeiten mit ehemaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen sowie mit Professorinnen und Professoren wieder auf.

Der Studieninfotag war bereits die zweite Jubiläumsveranstaltung des RheinAhrCampus. Bereits am Vortag hatte die Hochschule zum 1. Hochschulsporttag der Hochschule Koblenz an den Remagener Campus eingeladen. An diesem Tag traten alle Fachbereiche der drei Standorte der Hochschule in den drei Sportarten Fußball, Tennis und Beachvolleyball gegeneinander an. Viele Zuschauende waren gekommen und hatten die Studierenden, Mitarbeitenden und Professorinnen und Professoren der sechs Fachbereiche bei den spannenden Wettkämpfen angefeuert. Am Abend fand dann ebenfalls der 20. Wirtschaftsempfang des Kreises Ahrweiler in den Räumen des RheinAhrCampus statt. Foto: Hochschule Koblenz/Dröppelmann