Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

HAMM (Sieg) – Kinder-Ersthelfer-Tag an der Grundschule Hamm – Tränen und Freunde bei einem spannenden Finale

Der Kinder-Ersthelfer-Tag ist die spielerische Überprüfung der kurz zuvor stattgefundenen Kinderersthelfer Ausbildung. Hier wird ein Brettspiel gespielt, das komplett auf die Ausbildung ausgerichtet ist. Die Kinder sollen Fragen zum Notruf, zu Verbrennung und Vergiftungen, aber auch zur Bewusstlosigkeit und Herz-Lungen-Wiederbelebung beantworten. Aber auch praktische Maßnahmen wie das Anlegen von Verbänden, die Seitenlagen und die Wiederbelebung und Beatmung sind Teil des Spiels. Ziel des von Holger Mies entwickelten Spiels „Kleiner Ersthelfer“ ist es durch das richtige beantworten der Fragen und das richtige durchführen der Maßnahmen, Geld für ein Krankenhaus aus drei Etagen zu erwirtschaften. Erst dann darf man in Ziel einfahren.

Vier Kinder spielen an einer Platte. Dies wird so lange gespielt, bis Platz eins bis drei ermittelt worden sind. Im spannenden Finale war die Aufregung groß. So flossen auch ein paar Tränen bei dem ein oder anderen, die es dann doch nicht geschafft haben. Platz 1 wurde von Janet Braun, Platz 2 von Mikhail Alekseev und Platz 3 von Jason Weinert belegt. Alle Teilnehmer bekamen eine Urkunde und die Gewinner noch einen Pokal und eine Urkunde.

Der Kinder-Ersthelfer-Tag wurde durch die großen Klassen auf zwei Tage verteilt, um so allen die Möglichkeit zu geben ohne Stress diesen Tag zu genießen. (hom) Fotos: Holger Mies