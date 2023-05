Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

NEUWIED – U-Boot auf dem Rhein

Pünktlich wie angekündigt schipperte die U17 (S 196) am Muttertag, 14. Mai 2023, gegen 16.00 Uhr auf ihrem Weg nach Sinsheim über den Rhein an Neuwieder Wiedmündung vorbei. Begleitet wurde sie, von der Wasserschutzpolizei und einiger kleiner Sportboote. Hunderte Menschen, rechts und links am Ufer hatten gewartet, um das Ereignis zu verfolgen und zu fotografieren. Seit Freitag, 12. Mai, war der fast 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Koloss unterwegs und konnte bereits am frühen Freitagmorgen am ganzen Niederrhein beobachtet werden. Pünktlich nach vorläufigem Zeitplan tuckerte sie dem Technik-Museen entgegen, die den Zeitplan auf ihrer Homepage veröffentlicht hatten. Tausende Zuschauer waren es schon in Köln. Dort hatte das U-Boot die Nacht auf Sonntag an der Anlegestelle an der Bastei in unmittelbarer Nähe zum Kölner Dom verbracht. Dann ging es am Sonntag weiter den Mittelrhein hinunter über das deutsche Eck in Koblenz mit Übernachtungsstopp in Lahnstein. Von dort geht es Montag weiter in Richtung Mainz, dort legt der Ponton am Montag, den 15. Mai gegen 17 Uhr an. Am Dienstag, 16. Mai wird die U17 schließlich nach Mannheim transportiert und erreicht den Naturhafen in Speyer schließlich am Mittwoch, 17. Mai. Das Ziel, das Technikmuseum Speyer wird letztendlich am 21. Mai erreicht. (mabe) Fotos: Marlies Becker