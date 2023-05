Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

LINZ am RHEIN – Sicherstellung eines Einhandmessers in Linz am Rhein

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Linz in der Ablage der Beifahrertür eines PKW zugriffsbereit ein Einhandmesser fest. Das Messer wurde durch die Beamten sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Verantwortlichen eingeleitet. Quelle: Polizei