Veröffentlicht am 15. Mai 2023

LINZ am RHEIN – Vermeintliche Schussabgabe auf PKW in Linz am Rhein

Im Verlauf des Sonntages, 14. Mai 2023, erschien ein 62-jähriger Fahrzeugführer in den Wachräumen der Polizei Linz am Rhein und bat um Inaugenscheinnahme seines PKW, da er ein Einschussloch vermutete. Der Verdacht des Mannes konnte durch den aufnehmenden Beamten bestätigt werden, wonach augenscheinlich mit einem Luftgewehr o.ä. auf das Fahrzeug geschossen wurde, als es den Kurvenberiech der L 253 in Linz am Rhein befuhr. Sowohl die Karosserie als auch die Windschutzscheibe des PKW wurden nicht unerheblich beschädigt. Glücklicherweise erschrak der Fahrzeugführer nicht so sehr, dass es zu einem größeren Personen- oder Sachschaden infolge eines Unfalles kam. Hinweise auf einen Verursacher werden an die Polizei Linz am Rhein erbeten. Quelle: Polizei