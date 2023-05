Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

RAUBACH – Verkehrsunfallflucht in Raubach

Sonntagmorgen, 14. Mai 2023, wurde gegen 00:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Harschbacher Straße in Raubach gemeldet. Eine Zeugin beobachtete, dass ein dunkler Kleinwagen in Schlangenlinien geführt wurde. Im weiteren Verlauf kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Bordstein und touchierte mit dem linken Außenspiegel eine Hauswand. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei