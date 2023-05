Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

NIEDERBREITBACH – Sachbeschädigung an PKW in Niederbreitbach

Im Zeitraum zwischen Freitag, 12. Mai 2023, 13:00 Uhr und Samstag, 13. Mai 2023, 14:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Durch unbekannte Täter wurden die Beifahrertür und die hintere rechte Tür eines Citroen C3 mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der PKW stand geparkt am Wohnhaus der 20-jährigen Geschädigten in Niederbreitbach. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei