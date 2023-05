Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

ALPENROD – Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Alpenrod

In der Nacht zu Samstag, 13. Mai 2023, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in Alpenrod, in der Hauptstraße. Unbekannte Täter versuchten eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei bittet daher um Mithilfe: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei