Veröffentlicht am 15. Mai 2023 von wwa

HACHENBURG – Diebstahl eines Kinderfahrrades in Hachenburg

Vermutlich bereits am Donnerstagvormittag, 11. Mai 2023, wurde in Hachenburg, in der Adolf-Kolping-Straße, ein Kinderfahrrad vom Hofraum eines Anwesens entwendet. Es handelt sich dabei um ein Kinderfahrrad mit schwarz-weiß-rotem Rahmen und einem gestreiften Sattel. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei