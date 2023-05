Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

WIED – Kennzeichendiebstahl in Wied

Vermutlich in dem Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmittag, 13. und 14. Mai 2023, wurde in Wied, in der Rheinstraße, das hintere Kennzeichen eines schwarzen Audis A3, mit Westerwälder Zulassung, entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei