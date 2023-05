Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

ST KATHARINEN – Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in St. Katharinen-Hargarten

Sonntagmorgen, 14. Mai 2023, gegen 05:30Uhr wurde eine Verkehrsunfallflucht im Bereich St. Katharinen-Hargarten an der Einmündung L 254/Noller Weg begangen. Hierbei wurde ein Verkehrsschild beschädigt.

Der Polizei Linz am Rhein liegen Videoaufnahmen vor, die den beschädigten PKW am rechten Fahrbahnrand stehend zeigen. Eine weibliche Person mit langen blonden Haaren wurde ebenfalls durch die Aufzeichnungen dokumentiert. Die Aufnahmen werden derzeit noch ausgewertet. Zum jetzigen Stand der polizeilichen Ermittlungen kann festgestellt werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen SUV-Volkswagen handelt. Kennzeichenfragmente sind ebenfalls bekannt, so dass auch hier weitere Ermittlungsansätze vorliegen.

Die Polizei Linz am Rhein bittet um Hinweise, die zur Feststellung und Ergreifung des flüchtigen Fahrzeugführers beitragen können. Quelle: Polizei