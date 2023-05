Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

BETZDORF – Mit georgischer Fahrerlaubnis unterwegs

Samstag, 13. Mai 2023, um 16:30 Uhr konnte in der Wilhelmstraße in Betzdorf ein 41-jähriger Fahrer eines PKW mit ausländischer Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer händigte den Beamten der Polizei Betzdorf eine georgische Fahrerlaubnis aus. Da dieser jedoch kein EU-Bürger war und schon seit über einem Jahr einen festen Wohnsitz in der BRD hat, war dessen Fahrerlaubnis in Deutschland nicht mehr gültig. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Quelle: Polizei