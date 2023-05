Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

FRIESENHAGEN – Verkehrsunfall auf der K 77 in Friesenhagen-Altenhofen

Samstagmittag, 13. Mai 2023, um 14:30 Uhr missachtete eine 24-jährige Fahrerin eines VW im Bereich Friesenhagen-Altenhofen beim Abbiegen auf die K 77 in Richtung Friesenhagen-Wippe die Vorfahrt einer 33-jährigen Fahrradfahrerin. Die konnte einen Zusammenstoß mit dem bereits in den Einmündungsbereich eingefahrenen VW durch eine Vollbremsung zwar noch verhindern, kam jedoch zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Quelle: Polizei