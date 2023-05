Verkehrsunfallflucht auf der B 62 im sogenannten „Siegkreisel“ in Betzdorf

Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagmittag, 13. Mai 2023, um 12:28 Uhr auf der B 62 im sogenannten „Siegkreisel“ in Betzdorf. Ein hellgrau/beigefarbener Kleinwagen sowie ein VW Golf und ein Dacia Duster befuhren die Kirchener Straße (B 62) aus Kirchen kommend. Am Übergang der Kirchener Straße zum „Siegkreisel“ kam es zunächst zu einer Kollision des unbekannten Kleinwagens mit der rechten Seite des VW-Golfs. Der 89-jährige Fahrer des VW-Golfs musste daraufhin ausweichen und stieß mit der Fahrerseite gegen die Beifahrerseite des Dacia Duster einer 31-jährigen Fahrerin. Der hellgraue/beigefarbene Kleinwagen entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall dürfte nach Angaben der Fahrerin des Dacia durch mehrere andere Verkehrsteilnehmer beobachtet worden sein, da diese „die ganze Zeit gehupt“ haben. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei