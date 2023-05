Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

NIEDERISCHBACH – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Niederfischbach

Am Samstagvormittag, 13. Mai 2023, ereignete sich gegen 09:25 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Niederfischbach eine Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrer eines weißen Skoda Kodiaq stieß beim Ausparken gegen den in einer gegenüberliegenden Parktasche geparkten BMW eines 27-jährigen Mannes. Anschließend setzte der Fahrer des Skoda seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Betzdorf zu melden (02741/9260 oder pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei