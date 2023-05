Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

VALLENDAR – Sachbeschädigung an Pkw in Vallendar, in der Rheinstraße 112

Freitag, 12. Mai 2023, wurde in der Zeit zwischen 05:50 und 13:10 Uhr auf Höhe der Rheinstraße 112 in Vallendar die Heckscheibe eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Audi eingeschlagen. Die Schadenssumme dürfte im unteren vierstelligen Eurobereich liegen. Hinweise auf dem Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei Bendorf bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei