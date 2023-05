Veröffentlicht am 14. Mai 2023 von wwa

HEILIGENROTH – B 255 – Verkehrsunfall durch Falschfahrerin auf der B 255 in Heiligenroth

Samstagabend, 13. Mai 2023, um 20.30 Uhr befuhr eine 64jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Montabaur mit ihrem Opel die K 145 in Fahrtrichtung B 255 aus Richtung Staudt kommend. Dabei missachtete sie das bestehende Verbot der Einfahrt und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung verbotswidrig über die Abfahrt Staudt/Wirges auf. Anschließend setzte sie ihre Fahrt in Richtung Montabaur circa 300 Meter auf dem linken der beiden Fahrstreifen (ausgehend der Richtungsfahrbahn) fort, den ein 44jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wirges mit seinem Audi in Fahrtrichtung Boden befuhr und sich gerade im Überholvorgang befand. Als er den entgegenkommenden Pkw erblickte, versuchte er noch nach rechts auszuweichen, konnte aber eine seitliche Kollision der beiden Fahrzeuge nicht verhindern. An beiden Pkw entstand Sachschaden, waren aber fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Quelle: Polizei