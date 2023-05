Veröffentlicht am 13. Mai 2023 von wwa

KIRCHEN – Körperverletzung und Beleidigung von Polizeibeamten sowie Sachbeschädigung

Freitagabend, 12. Mai 2023, gegen 20.30 Uhr, fiel in Kirchen, in der Bahnhofstraße und in der Brückenstraße ein 31-jähriger, hinreichend polizeibekannter Mann zunächst auf, als er Passanten anpöbelte und gegen geparkte Fahrzeuge trat. Nachdem Polizeibeamte am Einsatzort eingetroffen waren und dem Mann habhaft werden konnten, beleidigte er die Beamten fortlaufend und spuckte nach diesen. Da er nicht mehr Herr seiner Sinne war, musste er ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Nun folgen weitere Strafanzeigen. Quelle: Polizei