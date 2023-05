Veröffentlicht am 13. Mai 2023 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung, in Betzdorf, in der Pestalozzistraße

Zwei 19-jährige, ein junger Mann und eine junge Frau, wurden dabei beobachtet, wie sie am Freitagabend, 12. Mai 2023, gegen 20.15 Uhr in Betzdorf, in der Pestalozzistraße Farbschmierereien an einer Straßenlaterne begingen und konnten im Rahmen der sofort durchgeführten Fahndung kurzfristig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung konnten neben dem Tatmittel auch Drogen aufgefunden werden. Nun drohen den beiden jeweils zwei Strafanzeigen. Quelle: Polizei