Verkehrsunfall in Herdorf – zehnjähriges Mädchen verletzt

Veröffentlicht am 13. Mai 2023 von wwa

HERDORF – Verkehrsunfall in Herdorf

Ein zehnjähriges Kind fuhr am Freitagabend, 12. Mai 2023, gegen 20.00 Uhr, in Herdorf, in der Rolandstraße vom Bürgersteig, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die Straße, um nach Hause auf die gegenüberliegende Seite zu kommen. Dabei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem Pkw einer 20-jährigen Frau. Die Zehnjährige wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei